Москва, 14 апреля, 2017, 08:45 — ИА Регнум.

Основы финансовой грамотности встроят в образовательные стандарты всех уровней — от детских садов до вузов. Об этом заявила министр образования и науки Ольга Васильева на церемонии подписания соглашения с Центробанком о продвижении финансовой грамотности.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

Церемония подписания соглашения прошла на Московском международном салоне образования (ММСО), сообщают «Вести». Со стороны ЦБ РФ документ подписала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По словам Набиуллиной, финансовая грамотность становится не просто разовой акцией, а «широкомасштабной полноценной программой». В рамках программы выпускаются учебники, а учителя обществознания проходят специальную подготовку.

«Финансовая грамотность будет встроена во все образовательные стандарты всех уровней», — заявила Васильева. Для этого модуля разработаны пособия и программы, в школах его будут проходить на уроках обществознания.

Соответствующие изменения затронут федеральные государственные образовательные стандарты. Глава ЦБ РФ пояснила, что современный человек должен обладать всеми знаниями и практическими навыками для разных жизненных ситуаций, когда он приобретает финансовые услуги.

Уточняется, что проект делится на две части: опорные школы, рекомендованные региональными департаментами и министерствами образования, и пилотные школы.