Москва, 14 апреля, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Российская валюта получила свою порцию позитива, что довело-таки его до долгожданной отметки 56,20, отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Евро

«Во-первых, сработали комментарии Трампа по поводу слишком сильного доллара. Во-вторых, сработало снижение геополитических рисков: и Трамп, и Тиллерсон, и Лавров выступили с позитивной оценкой переговоров», — пояснила Афанасьева.

Однако, по ее мнению, «дальнейший путь вниз у рубля будет затруднен. Сыграет свою роль настрой властей. К примеру, Минэкономразвития уже отметил негативные последствия роста рубля для экономики России. Кроме того, потенциал дальнейшего укрепления нефти на текущий момент, похоже, иссяк».

«Таким образом, текущие уровни очень привлекательны для покупок пары с ближайшей целью на отметке 56,70 и далее 57,30», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 14 апреля Банк России опустил официальный курс доллара и повысил курс евро. Курс доллара опустился на 15 копеек и составил 56,60 рубля. Курс евро поднялся на 2 копейки до 60,28 рубля.