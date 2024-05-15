Радио REGNUM: первый выпуск за 14 апреля
Москва, 14 апреля, 2017, 08:14 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить €2,9 млн родным погибших в Беслане;
- EBU сожалеет об отказе «Первого канала» транслировать «Евровидение»;
- Медведев заявил, что Минск и Москва нашли решение газового спора;
- Лавров считает, что «Российскую карту» используют противники Дональда Трампа в США;
- Взрывное устройство сработало в руках у подростка в Петербурге;
- В Самаре задержан агент ГРУ Минобороны Украины;
- Суд постановил снести воссоздаваемое имение Геринга под Калининградом.