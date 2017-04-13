Амстердам, 13 апреля, 2017, 23:58 — ИА Регнум.

13 апреля на стадионе «Амстердам Арена» был разыгран первый матч ¼ финала Лиги Европы между командами «Аякс» и «Шальке-04». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу голландцев.

Ajax.nl «Аякс» — «Шальке-04» 2:0

На 23-й минуте матча голландский плеймейкер Дэви Классен открыл счет ударом с пенальти — 1:0.

В дебюте второго тайма Классен оформил дубль после ассиста Джастина Клюйверта — 2:0.

Статистика матча («Аякс"/"Шальке-04»)

Удары 19/5

Удары в створ 10/2

Владение 51%/49%

Фолы 14/12

Для прохода в следующую стадию «горнякам» необходимо одержать победу на своем поле со счетом 2:0, 3:1 и т.д.

Составы на матч:

«Аякс»: Онана, Вельтман, Виргевер, Санчес, Синкгравен, Траоре, Классен, Юнес, Зиеш, Ван Дер Бек, Клюйверт.

«Шальке-04»: Фарманн, Хеведес, Колашинац, Керер, Настасич, Калиджури, Майер, Горецка, Бенталеб, Аого, Бургшталлер.

Главный арбитр матча: Сергей Карасев.

Предупреждения: Классен — 49, Керер — 87, Стамбули — 87, Нерес — 89.

Голы: Классен (пен) 23 — 1:0, Классен 52 — 2:0.