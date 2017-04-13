«Аякс» одержал уверенную победу над «Шальке-04» — 2:0
Амстердам, 13 апреля, 2017, 23:58 — ИА Регнум.
13 апреля на стадионе «Амстердам Арена» был разыгран первый матч ¼ финала Лиги Европы между командами «Аякс» и «Шальке-04». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу голландцев.
На 23-й минуте матча голландский плеймейкер Дэви Классен открыл счет ударом с пенальти — 1:0.
В дебюте второго тайма Классен оформил дубль после ассиста Джастина Клюйверта — 2:0.
Статистика матча («Аякс"/"Шальке-04»)
Удары 19/5
Удары в створ 10/2
Владение 51%/49%
Фолы 14/12
Для прохода в следующую стадию «горнякам» необходимо одержать победу на своем поле со счетом 2:0, 3:1 и т.д.
Составы на матч:
«Аякс»: Онана, Вельтман, Виргевер, Санчес, Синкгравен, Траоре, Классен, Юнес, Зиеш, Ван Дер Бек, Клюйверт.
«Шальке-04»: Фарманн, Хеведес, Колашинац, Керер, Настасич, Калиджури, Майер, Горецка, Бенталеб, Аого, Бургшталлер.
Главный арбитр матча: Сергей Карасев.
Предупреждения: Классен — 49, Керер — 87, Стамбули — 87, Нерес — 89.
Голы: Классен (пен) 23 — 1:0, Классен 52 — 2:0.