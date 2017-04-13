Мадрид, 13 апреля, 2017, 23:57 — ИА Регнум.

13 апреля на стадионе «Балаидос» был разыгран первый матч ¼ финала Лиги Европы между командами «Сельта» и «Генк». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «небесных».

Celtavigo.net «Сельта» — «Генк» 3:2

В дебюте матч голландский вингер Жан-Поль Бетью открыл счет после прострела Леандро Троссарда с левого фланга — 0:1.

Через 5 минут датский вингер Пионе Систо сравнял счет точным ударом в дальний угол после проникающей передачи Йона Гвидетти — 1:1.

Сразу же испанский скоростной форвард Яго Аспас вывел «небесных» вперед мощнейшим ударом из-за пределов штрафной в дальнюю шестерку — 2:1.

На 38-й минуте шведский форвард Йон Гвидетти забил ударом в ближний угол после ассиста Яго Аспаса — 3:1.

В середине второго тайма бельгийский вингер Томас Буффель сократил отставание в счете, забив мяч головой в пустые ворота — 3:2.

Статистика матча («Сельта"/"Генк»)

Удары 16/10

Удары в створ 11/6

Владение 51%/49%

Фолы 10/11

Для прохода в следующую стадию «магистрам» необходимо одержать на своем поле победу со счетом 1:0, 2:1, 4:2 и т.д.

Составы на матч:

«Сельта»: Альварес, Мальо, Фонтас, Кастро, Кабраль, Радоя, Эрнандес, Систо, Васс, Гвидетти, Аспас.

«Генк»: Райан, Брабец, Колли, Уронен, Кастань, Малиновский, Посуэло, Берге, Бетью, Троссард, Самата.

Главный арбитр матча: Клеман Турпен.

Предупреждения: Кастань — 27, Троссард — 73, Шрейверс — 85.

Голы: Бетью 10 — 0:1, Систо 15 — 1:1, Аспас 17 — 2:1, Гвидетти 38 — 3:1, Буффель 67 — 3:2.