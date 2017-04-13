«Сельта» одержала победу в перестрелке с «Генком»
Мадрид, 13 апреля, 2017, 23:57 — ИА Регнум.
13 апреля на стадионе «Балаидос» был разыгран первый матч ¼ финала Лиги Европы между командами «Сельта» и «Генк». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «небесных».
В дебюте матч голландский вингер Жан-Поль Бетью открыл счет после прострела Леандро Троссарда с левого фланга — 0:1.
Через 5 минут датский вингер Пионе Систо сравнял счет точным ударом в дальний угол после проникающей передачи Йона Гвидетти — 1:1.
Сразу же испанский скоростной форвард Яго Аспас вывел «небесных» вперед мощнейшим ударом из-за пределов штрафной в дальнюю шестерку — 2:1.
На 38-й минуте шведский форвард Йон Гвидетти забил ударом в ближний угол после ассиста Яго Аспаса — 3:1.
В середине второго тайма бельгийский вингер Томас Буффель сократил отставание в счете, забив мяч головой в пустые ворота — 3:2.
Статистика матча («Сельта"/"Генк»)
Удары 16/10
Удары в створ 11/6
Владение 51%/49%
Фолы 10/11
Для прохода в следующую стадию «магистрам» необходимо одержать на своем поле победу со счетом 1:0, 2:1, 4:2 и т.д.
Составы на матч:
«Сельта»: Альварес, Мальо, Фонтас, Кастро, Кабраль, Радоя, Эрнандес, Систо, Васс, Гвидетти, Аспас.
«Генк»: Райан, Брабец, Колли, Уронен, Кастань, Малиновский, Посуэло, Берге, Бетью, Троссард, Самата.
Главный арбитр матча: Клеман Турпен.
Предупреждения: Кастань — 27, Троссард — 73, Шрейверс — 85.
Голы: Бетью 10 — 0:1, Систо 15 — 1:1, Аспас 17 — 2:1, Гвидетти 38 — 3:1, Буффель 67 — 3:2.