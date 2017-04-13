Манчестер, Великобритания, 13 апреля, 2017, 23:54 — ИА Регнум.

13 апреля на стадионе «Констант Ванден Сток» был разыгран первый матч ¼ финала Лиги Европы между командами «Андерлехт» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 1:1 в пользу «красных дьяволов».

Manutd.com «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед» 1:1

На 36-й минуте армянский вингер Генрих Мхитарян открыл счет, добив мяч в пустые ворота с острого угла — 0:1.

В самом конце матча бельгийский опорный полузащитник Линдер Дендонкер сравнял счет после навеса Ивана Обрадовича с правого фланга — 1:1.

Статистика матча («Андерлехт"/"МЮ»)

Удары 6/11

Удары в створ 1/7

Владение 40%/60%

Фолы 17/9

Для прохода в следующую стадию «манкунианцам» необходимо одержать победу на своем поле.

Составы на матч:

«Андерлехт»: Мартинес, Мбоджи, Аппиа, Нуитинк, Обрадович, Тилеманс, Дендонкер, Бруно, Ачимпонг, Телин, Станчу.

«МЮ»: Ромеро, Байи, Рохо, Дармиан, Погб, Каррик, Лингард, Погба, Валенсия, Мхитарян, Ибрагимович, Рэшфорд.

Главный арбитр матча: Феликс Брих.

Предупреждения: Мхитарян — 24, Каррик — 47, Обрадович — 67, Фосу-Менса — 90+2.

Голы: Мхитарян 36 — 0:1, Дендонкер 86 — 1:1.