«Андерлехт» спас ничью в концовке матча с «МЮ»
Манчестер, Великобритания, 13 апреля, 2017, 23:54 — ИА Регнум.
13 апреля на стадионе «Констант Ванден Сток» был разыгран первый матч ¼ финала Лиги Европы между командами «Андерлехт» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 1:1 в пользу «красных дьяволов».
На 36-й минуте армянский вингер Генрих Мхитарян открыл счет, добив мяч в пустые ворота с острого угла — 0:1.
В самом конце матча бельгийский опорный полузащитник Линдер Дендонкер сравнял счет после навеса Ивана Обрадовича с правого фланга — 1:1.
Статистика матча («Андерлехт"/"МЮ»)
Удары 6/11
Удары в створ 1/7
Владение 40%/60%
Фолы 17/9
Для прохода в следующую стадию «манкунианцам» необходимо одержать победу на своем поле.
Составы на матч:
«Андерлехт»: Мартинес, Мбоджи, Аппиа, Нуитинк, Обрадович, Тилеманс, Дендонкер, Бруно, Ачимпонг, Телин, Станчу.
«МЮ»: Ромеро, Байи, Рохо, Дармиан, Погб, Каррик, Лингард, Погба, Валенсия, Мхитарян, Ибрагимович, Рэшфорд.
Главный арбитр матча: Феликс Брих.
Предупреждения: Мхитарян — 24, Каррик — 47, Обрадович — 67, Фосу-Менса — 90+2.
Голы: Мхитарян 36 — 0:1, Дендонкер 86 — 1:1.