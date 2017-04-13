Нью-Дели, 13 апреля, 2017, 23:40 — ИА Регнум. В марте 2017 года уровень экспорта Индии достиг шестилетнего максимума, 13 апреля сообщает The Economic Times.

Айтен Юран На каменоломне

Экспорт железной руды, текстиля, продукции машиностроения, драгоценных камней и ювелирных изделий увеличился в марте на 27,59% и достиг $29 млрд 200 млн.

Рост импорта на 45,25% произошел в основном за счет увеличения импорта золота, что, в конечном счете, привело к дефициту торгового баланса в размере $10 млрд 400 млн.

Напомним, рост экспорта Индии фиксируется седьмой месяц подряд. В марте увеличение экспорта зарегистрировано в 25 из 30 секторов.

В прошлом месяце объем импорта составил $39 млрд 600 млн, при этом, импорт золота — $4 млрд 100 млн., что на 329% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Импорт, также как и экспорт, достиг шестилетнего максимума.

Индия экспортировала товаров на общую сумму $274 млрд 600 млн в 2016—2017 годах, что на 4,7% выше, чем в аналогичный период прошлого финансового года. Финансовый год в Индии начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта.