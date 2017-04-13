Нью-Йорк, США, 13 апреля, 2017, 21:40 — ИА Регнум.



АккордеООН. Иллюстрация журнала Крокодил. 1951

Россия в восьмой раз применила вето, не позволив превратить резолюцию СБ ООН в инструмент агрессии, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По словам Валида Муаллема, в Совбезе ООН можно наблюдать театральную постановку, в которой западные страны соревнуются в нарушении суверенитета Сирии.

Россия применила вето, чтобы помешать дальнейшей агрессии против Дамаска, и глава МИД Сирии выразил благодарность дружественной Российской Федерации за то, что она уже в восьмой раз помешала использовать Совет Безопасности для агрессии против Сирии.

Напомним, 12 апреля Россия в Совете Безопасности наложила вето на проект резолюции по возможной химической атаке в сирийской провинции Идлиб, несмотря на критику со стороны главы МИД Великобритании Бориса Джонсона и президента Франции Франсуа Олланда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия настаивает на полноценном расследовании химатаки в Идлибе и не допустит возложения вины на Дамаск до получения объективных результатов расследования инцидента.