Кабул, 13 апреля, 2017, 20:37 — ИА Регнум. Военные США применили в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу против объекта, подконтрольного боевикам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили представители Пентагона, 13 апреля сообщает Agence France-Presse.

U.S. Air Force Взрыв сверхмощной авиабомбы

Тяжелая бомба фугасного действия GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast попала в «туннельный комплекс» в районе Ачин в провинции Нангархар.

Авиаудар был нанесен примерно в 07:23 по местному времени, заявили американские военные.

Вооруженные силы США впервые применили подобный тяжелый боеприпас против боевиков в Афганистане, заявил пресс-секретарь Пентагона Адам Стамп.

Напомним, в Афганистане военная миссия США находится около десяти лет. Ситуация в стране остается крайне напряженной.

Несмотря на то, что центральное правительство в Кабуле располагает 350 тыс. военнослужащих, в боевых операциях могут быть задействованы только 20 тыс. солдат и офицеров.