Москва, 13 апреля, 2017, 19:48 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

Власти Корейской Народно-Демократической Республики заявили о готовности нанести удар по США в случае атаки на ядерные объекты Северной Кореи. Об этом сегодня, 13 апреля, заявил журналистам полномочный министр посольства КНДР в Москве Зин Зен Хев.

«Ситуация на Корейском полуострове дошла до неконтролируемой ситуации, потому что США и южнокорейские марионетки развернули действия, которые ставят своей целью ликвидацию нашего полуострова, свержение нашего лидера и нанесение превентивного удара по ракетным и ядерным объектам нашей страны», — заявил Зин Зен Хев.

Северокорейский дипломат подчеркнул, что армия и народ КНДР «бдительно следят за происками враждебных сил».

«Если с их стороны будет хоть малейшая провокация, готовы нанести ответный удар и раздавить провокацию», — жестко заявил Зин Зен Хев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США направили к берегам Корейского полуострова боевую эскадру, в составе которой находится атомный авианосец «Карл Винсон». Вашингтон объяснил свои действия очередными баллистическими испытаниями в КНДР.

В Пхеньяне расценили это как акт агрессии и заявили, что дадут США жесткий ответ.