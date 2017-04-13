Москва, 13 апреля, 2017, 19:03 — ИА Регнум.



Mil.ru Самолёт ВМФ

Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели в открытом море плановые военные учения, сообщает пресс-служба ТОФ.

В рамках учений были проведены ракетно-артиллерийские стрельбы, а также отражен массированный удар средств воздушного нападения условного противника.

Экипажи больших противолодочных кораблей (БПК) «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Виноградов» отработали отражение массированного воздушного удара условного противника. Были задействованы средства радиоэлектронной борьбы, применялись активные и пассивные помехи.

Практические ракетно-артиллерийские стрельбы производились по ракетам-мишеням типа «Саман», которые были запущены с борта малого противолодочного корабля «Советская Гавань».

Сообщается, что все цели были поражены.

В ходе дальнейших учений корабли должны выполнить задачи по поиску подводной лодки условного противника, отработать взаимодействие с противолодочной авиацией Тихоокеанского флота, а также провести целый комплекс внутрикорабельных тренировок и учений.