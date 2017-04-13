Кишинёв, 13 апреля, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон примет участие в заседании президентов стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоится в Бишкеке 14 апреля. Как сообщили в администрации Додона, в повестку заседания включен вопрос о предоставлении Молдове статуса наблюдателя в рамках ЕАЭС, передает корреспондент ИА REGNUM. В Бишкеке у Додона запланирован ряд двухсторонних и многосторонних встреч.

Presedinte.md Игорь Додон

Президент Молдавии Игорь Додон и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян подписали 3 апреля меморандум о сотрудничестве Молдавии с ЕЭК. Премьер-министр и спикер Молдавии назвали документ «просто бумагой, не имеющей юридической ценности»

Стоит отметить, что президент в Молдавии обладает во-многом декоративными полномочиями, в то время как правительство и парламент, принимающие ключевые решения, находятся под контролем Демпартии, декларирующей «проевропейский» курс.