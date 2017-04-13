Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2017, 17:39 — ИА Регнум.

Генеральный директор обанкротившейся угледобывающей компании «Кингкоул» Владимир Пожидаев осуждён. За многомиллионные долги перед работниками предприятия и злоупотребление полномочиями он проведёт пять лет в колонии общего режима. Также ему присуждён штраф в размере 350 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении СКР 13 апреля.

‪donland.ru Шахтеры

В частности, согласно материалам уголовного дела, Пожидаев с апреля 2015 года по март 2016 года не выплатил зарплату 156 работникам Гуковского филиала предприятия на общую сумму более 17 млн рублей, хотя на счетах компании деньги были.

Кроме этого установлено, что руководитель компании с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года установил контроль за финансами ОАО «Замчаловский антрацит» и ОАО «Угольная компания «Алмазная». Пожидаев заключил договора купли-продажи, на основании которых предприятия поставляли добытое топливо в адрес подконтрольной ему организации. Деньги за реализацию угля в адрес организаций-поставщиков не перечислялись.

Это также причинило компаниям значительный имущественный вред. Помимо этого, в отношении одной организации введена процедура наблюдения, вторая — обанкротилась.

В ходе расследования уголовного дела перед работниками фирмы «Кингкоул» частично удалось погасить долги в сумме более 8 млн рублей.Ещё по теме: За невыплату зарплаты шахтёрами Дона гендиректор «Кингкоул» ответит в суде

В Ростовской области гендиректор угольной компании «КингКоул» арестован

Напомним, генеральный директор группы компаний ООО «Кингкоул», задолжавшей горнякам десятки миллионов рублей, был арестован в августе 2016 года после того, как попытался скрыться от следствия. В его отношении было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Он обвинялся в «Полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности» (ч. 2 ст. 145.1), а также в «Злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201).

Между тем, шахтеры, пострадавшие от действий Пожидаева, в прошлом году инициировали митинги. Участники акций протеста требовали полного погашения задолженности по заработной плате и выдачи положенного пайкового угля.

Ранее по теме: Долг длиною в год: два месяца шахтёры Дона будут обивать пороги чиновников

Дон: Мартовский транш гуковским шахтерам составил 49,8 млн рублей

Бывшим работникам компании-банкрота «Кингкоул» начали выплачивать долги. Но процесс лёг на плечи ОАО «Региональная корпорация развития», которая берёт средства взаймы. Начиная с августа 2016 года корпорация перечислила более 217 млн рублей. Общий долг перед шахтёрами был накоплен в размере 320 млн рублей. В числе пострадавших — более 2 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ежемесячно на выплаты горнякам направляется по 50 млн рублей. Так, выплаты были направлены в феврале и марте. Апрельские выплаты корпорация пока ещё не начала. Тем не менее, предполагается, что долги будут закрыты до 1 июля 2017 года.

Читайте по теме: Гуковским шахтёрам готовят новый транш: выплаты будут после сверки счетов