Москва, 13 апреля, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Новая минимальная розничная цена (МРЦ) на водку в России составит 205 рублей за 0,5 литра, сообщил журналистам представитель вице-премьера правительства РФ Александра Хлопонина.

Th1234 Водка

Новый размер МРЦ принят с целью борьбы с дешевым контрафактным алкоголем, присутствующим на российском рынке. Напомним, с 13 июня 2016 года МРЦ была равна 190 рублей за поллитровую бутылку.

В начале 2017 года Минфин предлагал повысить минимальную розничную цену на 15%, до 219 рублей за поллитра, но позднее это предложение было скорректировано до уровня 205 рублей.

В марте 2017 года руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявлял о планах разработки механизма автоматического изменения МРЦ на водку, учитывающего акциз, наценку производителей, оптовых и розничных продавцов.

В данный момент эта инициатива обсуждается с Росалкогольрегулированием и правительством РФ.