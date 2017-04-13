Москва, 13 апреля, 2017, 16:47 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за газ

Белоруссия погасила долг перед российской государственной корпорацией «Газпром» в размере $726,2 млн за поставки российского газа в 2016—2017 годах. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба «Газпрома».

"Белорусская сторона в полном объёме, в сумме $726,2 млн, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед «Газпромом» за поставки российского газа в 2016—2017 годах», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этот нефтегазовый конфликт начался в первые месяцы 2016 года. Белорусская сторона потребовала от России, чтобы российский газ продавался ей за $73 за 1 тыс. кубометров, тогда как цена, проистекающая из контракта, составляет $132 за 1 тыс. кубометров.

Не добившись от Москвы выполнения своих требований, Минск решил в одностороннем порядке платить ту цену за российский газ, которую считает «правильной». В итоге накопилась существенная задолженность за российский газ.

Поскольку белорусская сторона не хотела погашать её, Россия уменьшила поставки беспошлинной нефти в республику с планируемых 24 млн тонн до 18 млн тонн.

Многочисленные переговоры на уровне правительств двух стран ни к чему не привели.

В итоге решить спор смогли только лидеры двух стран — Владимир Путин и Александр Лукашенко.

3 апреля в Санкт-Петербурге состоялась российско-белорусская встреча в верхах. Лидеры двух стран заявили, что нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией урегулирован.