Москва, 13 апреля, 2017, 15:15 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Россия и Белоруссия нашли вариант, приемлемый для обеих сторон в нефтегазовом споре. Будет рассмотрен пакет документов, который сведет к минимуму ценовые риски, заявил 13 апреля на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, найденные решения понятны и прозрачны. Согласно первому протоколу, объем поставок сырой нефти из России по трубопроводу с 2017 по 2024 год составит 24 млн тонн.

Второй документ определяет порядок определения цены на газ для Минска в период до 31 декабря 2019 года. Кроме того, до 1 января 2018 года должны быть разработаны предложения по программе формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза в срок до 2025 года.

Премьер-министр добавил, что Минск предоставил Москве дополнительные гарантии по газу. Речь идет о возврате задолженности «Газпрому», за которыми последует реализация заключенных соглашений.

Медведев отметил, что стороны намерены последовательно продвигаться к единому газовому рынку.

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