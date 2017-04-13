Санкт-Петербург, 13 апреля, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Сильный снегопад с ветром обрушился на Санкт-Петербург и Ленинградскую область днем 13 апреля, вызвав серьезные затруднения на дорогах. Снег в городе и области будет идти в течение всего дня.

Инга Слажинскайте ИА REGNUM Последствия снегопада в Петербурге 13 апреля

Морозная и местами снежная погода не покинет регион и в ближайшую неделю. На дорогах, преимущественно в ночные и утренние часы, ожидается гололедица. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

Напомним, в понедельник, 10 апреля, температура воздуха в городе поднялась до +16 градусов. Но спустя всего три дня город и область засыпало снегом. По словам Александра Колесова, местами может выпасть до 10 см осадков.

«Подошел циклон. Он проходит через Карельский перешеек, центральные районы Петербурга, а также через южную часть города и области. Снегопад в Петербурге закончится сегодня ночью, сохранится он только на востоке Ленобласти. Однако холодная погода сохранится в течение недели. В ближайшие три дня дневная температура воздуха — около нуля, ночью — минус. На следующей неделе будет чуть потеплее, временами и отдельными районами со снегом, дневные температуры будут выше нуля — до плюс пяти градусов», — сообщил главный синоптик Петербурга.

Поскольку в ночные и утренние часы в ближайшие дни температура воздуха будет опускаться ниже нуля, на дорогах в это время ожидается гололедица.

Погода уже осложнила жизнь петербургским водителям: пользователи соцсетей пишут, что в Петербурге растет число мелких аварий, поскольку многие водители поторопились сменить зимнюю резину на летнюю. Автомобилистов призывают быть максимально острожными — не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

Внезапное выпадение снега оживило соцсети зимними фотографиями. Жители города и области постят изображения из разных частей региона и сопровождают снимки стихами о переменчивой и непредсказуемой погоде.

«Коротко о погоде в Санкт-Петербурге: промокли кроссовки в снегу», — посетовала петербурженка в соцсети.

«За окном обычный питерский апрель — валит снег и растут сугробы», — констатировал другой житель города.

«Замечательная весна в Санкт-Петербурге! Позавчера +15, а сегодня снег!», — не перестают удивляться петербуржцы.

Инга Слажинскайте ИА REGNUM Снегопад в Петербурге 13 апреля

Добавим, региональное МЧС сообщает о мокром снеге и гололедице на дорогах. Ветер ночью юго-восточный 2−7 м/с, утром и днем северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью — от нуля до минус 2 градусов, днем — от нуля до плюс 2 градусов.

В пятницу, 14 апреля, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. Ветер северный, северо-западный ночью 7−12 м/с, днем 5−10 м/с. Температура воздуха ночью от минус 3 до минус 5 градусов, днем от плюс 1 до минус 1 градуса. На дорогах гололедица, местами снежный накат.

ПАО «Ленэнерго» с 14:00 13 апреля перешло в режим повышенной готовности в связи с тяжелыми погодными условиями на территории Петербурга и Ленобласти. На оперативном дежурстве находятся 99 бригад (217 человек), оснащенных 99 единицами специальной техники. Оперативные штабы также работают в филиалах и дочерних компаниях ПАО «Ленэнерго».