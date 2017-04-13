Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2017, 14:25 — ИА Регнум.

Строителям стадиона «Ростов Арена», которые устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты, погасят долги в течение двух дней. Такое заявление сделал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

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«Подрядчик, который занимается строительством нового стадиона, — это мощная серьезная компания. Каких-то недостатков финансовых средств нет. Заказчик старается своевременно оплачивать выполнение подрядных работ. Вопрос по выплате заработной платы работникам стадиона находится на контроле министерства строительства Ростовской области, и на появившиеся сообщения незамедлительно ведомство отреагировало. Состоялась встреча с руководством строительства «Ростов Арена». Есть обещание нормализовать ситуацию в течение одного-двух дней», — отметил первый замглавы региона.

По словам Гуськова, на тревожный сигнал отреагировала и областная прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, работникам главного спортивного объекта ЧМ-2018 на Дону не выплачивают зарплату. Точная сумма задолженности не называется. Но известно, что речь идёт о просрочке в пять месяцев.

«Мы не можем отправить ни копейки нашим семьям. Доходит до того, что нам не за что купить еду», — цитировали ранее участников стачки интернет-издания.

Напомним, в 2016 году рабочие уже устраивали пикет по причине задержки зарплаты. Но тогда вопрос удалось решить довольно быстро.