Богота, 13 апреля, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Правительство Колумбии 12 апреля заявило, ссылаясь на данные ООН, что всего в стране с начала 2017 года были убиты 17 общественных лидеров и правозащитников, сообщает интернет-портал TERRA.

Department of Defense Колумбийские силовики

На встрече с общественными лидерами, крестьянами и коренными жителями города Коринто в департаменте Каука на юго-западе Колумбии недавно вошедший в должность вице-президент страны Оскар Наранхо сообщил, что в январе в Колумбии были убиты семь общественных лидеров, в феврале — шесть и в марте — четыре.

Отставной генерал Наранхо, которому президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос доверил часть своей миссии по обеспечению безопасности демобилизованных партизан, желающих вернуться к гражданской жизни, а также правозащитников и общественных деятелей, сообщил журналистам, что «необходимо дополнительно определить происхождение угроз», чтобы привлечь к ответственности виновных.

Мэр города Коринто Эдвин Гарсиа, со своей стороны, предупредил, что в этом году в городе было зарегистрировано 15 убийств при численности населения 31 тыс. жителей, и эта цифра считается слишком «высокой». Он отметил, что жертвами в основном являются правозащитники и члены крестьянских организаций.

«В настоящее время вызывает беспокойство то, что на этой территории уже нет членов FARC-EP, которые сосредоточены в соседнем городе, однако по-прежнему происходят такие действия», — заявил чиновник.

Мэр обеспокоился тем, чтобы не повторилась история демобилизованной группировки М-19, когда один из ее основателей и кандидат в президенты Карлос Писарро был убит в апреле 1990 года, через несколько недель после того, как группировка передала свое оружие правительству.

«Мы хотим, чтобы после демобилизации члены FARC-EP начали включаться в организационные процессы и политику, чтобы они начали влиять на общественно-политическую жизнь страны, и чтобы эти события не повторялись», — добавил мэр.

Гарсия предупредил, что в провинции Каука также присутствую партизаны леворадикальной группировки Армия национального освобождения (ELN), которая участвует в мирных переговорах с правительством, и боевики Народной армии освобождения (EPL), которую колумбийское правительство считает наркокартелем.

Мэр города Коринто потребовал, чтобы власти, полицейские силы и армия повлияли на ситуацию с убийствами.

Напомним, что после подписания мирного договора с правительством и начала демобилизации члены леворадикальной повстанческой группировки Революционные вооруженные силы Колумбии — Народная армия (FARC-EP) начали уходить с занимаемых территорий и сдавать оружие. При этом стали активизироваться и заходить в освобожденные районы боевики запрещенных праворадикальных военизированных групп и наркокартелей. В связи с чем власти фиксируют возросший уровень насилия и похищений в сельской местности Колумбии.