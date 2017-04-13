Вильнюс, 13 апреля, 2017, 14:12 — ИА Регнум.



(сс)3dman_eu Литва. Вильнус

Член Сейма Литвы Миндаугас Бастис, поддерживая связи с «Росатомом» и другими представителями России, возможно, действовал против Литовского государства. Это в своем проекте выводов подчёркивает парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне, который расследовал связи Бастиса. В документе фактически содержится обвинение в госизмене, сообщает литовское новостное агентство ELTA.

«Это были постоянные и долговременные связи с людьми, которые связаны со спецслужбами России не только через линию «Росатома», которого представляет Евгений Костин, но через другие линии», — рассказал заместитель председателя комитета по национальной безопасности и обороне Раса Юкнявичене. Говоря о связях Бастиса, она утверждала, что все это один большой пример того, как «Кремль действует в Литве».

По словам Юкнявичене, Бастис, по сути, был политическим посредником. По ее словам, комитет в своих выводах не намерен конкретно высказывать за возможный вотум недоверия в отношении Бастиса — комитет передаст собранный материал специальной комиссии по процедуре импичмента, которая сейчас временно остановила свою деятельность. По сведениям ELTA, проект выводов состоит из 70 страниц.

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