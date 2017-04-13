Душанбе, 13 апреля, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Порядка $256 млн (14,5 млрд рублей) вложит в увеличение объемов добычи золота в Таджикистане китайская корпорация China Nonferrous Gold Limited, сообщают сегодня, 13 апреля, средства массовой информации со ссылкой на данные Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана.

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На днях правительство страны подписало инвестиционное соглашение о разработке золотоносного месторождения «Пакрут» с одноименной компанией, чьим собственником является «дочка» китайской China Nonferrous Metals Co Ltd — Kryso Resources Limited.

Согласно подписанному документу, китайская корпорация обязуется продолжить разработку месторождения, наладить функционирование обогатительной фабрики мощностью 1,32 тонн руды. Также инвестиционные средства планируется направить на улучшение дорожной инфраструктуры, инженерных сооружений и другие работы, предусмотренные соглашением.

«До настоящего момента Kryso Resources Limited вложила в разработку «Пакрута» более 180 миллионов долларов. Подписанный документ предполагает увеличить объем инвестиций до 250 миллионов долларов, чтобы наладить полноценную разработку месторождения», — приводит слова источника в Госкомитете по инвестициям ИА «Азия-Плюс».

Сейчас в разработке месторождения «Пакрут» задействовано 564 таджикистанца и 211 граждан Китая. С выходом предприятия на полную мощность постоянными рабочими местами обещают обеспечить около двух тысяч человек.

Срок лицензии истекает в ноябре 2030 года. К этому времени корпорация, согласно ТЭО, намерена произвести 857 тыс. унций золота и 123 тыс. унций серебра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года Министерство промышленности и новых технологий Таджикистана заявляло о том, что в стране за истекший 2016 год добыты рекордные 5 тонн золота — на 500 кг больше, чем годом ранее.

Большая часть добытого золота произведена на совместном таджикско-китайском предприятии «Зарафшон» (3,3 тонны).