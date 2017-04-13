Москва, 13 апреля, 2017, 13:37 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Тон и содержание выступления заместителя постоянного представителя РФ при ООН Владимира Сафронкова в ходе заседания Совбеза были выбраны правильно, сообщил журналистам сегодня, 13 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя речь, с которой обратился Сафронков к британскому коллеге Мэтью Райкрофту, Песков отметил, что все было сказано правильно.

«Ничего оскорбительного сказано не было», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Совете Безопасности ООН в основном обсуждаются актуальные вопросы. Этими дискуссиями часто определяются отношения, которые сложатся между странами в будущем.

«И проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями. Поэтому, лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня, и, если приходится, достаточно жестко», — сказал Песков.

Напомним, в ходе рассмотрения резолюций, предложенных Западом по ситуации в Сирии, Сафронков, обращаясь к Райкрофту, сказал о враждебности, которую целенаправленно привносит в обсуждение британская сторона, чтобы не дать политическому урегулированию сирийской ситуации продвинуться дальше.

«А все дело в том, что вы испугались, сон потеряли — что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами, — сказал он. — Предъявляете оскорбительные требования гарантам процесса в Астане. А вы что для этого сделали, для прекращения огня?»

Также Сафронков обратился к французскому коллеге, недоумевая, как можно говорить о вине Дамаска в «химатаке», не побывав на месте действия — в Сирии. «Никто не выезжал на сцену преступления. Ну, откуда вы знаете?»

Стоит напомнить, что Россия, пользуясь своим правом вето в СБ ООН, блокирует западные проекты резолюции по Сирии.