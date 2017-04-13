Москва, 13 апреля, 2017, 12:46 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Голословные обвинения Вашингтона в адрес Москвы делаются под давлением противников американского президента Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает 13 апреля радиостанция «Говорит Москва».

Лавров привел примеры таких обвинений — вмешательство в выборный процесс в Черногории, помощь президенту Сирии Башару Асаду в уходе от ответственности» за якобы применяемое им химическое оружие.

«Мы сожалеем о том, что так происходит, но сделать с этим ничего не можем», — констатировал министр.

Напомним, 12 апреля в Москве Лавров встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Одной из тем переговоров стала ситуация в Сирии.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств решили создать рабочую группу, которая займется стабилизацией отношений между США и Россией.

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Комментируя итоги визита Тиллерсона, американский президент отметил, что переговоры прошли успешней, чем предполагалось. По его мнению, важно, чтобы встреча принесла результат.

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