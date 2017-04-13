Бишкек, 13 апреля, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Киргизии необходимо отказаться от использования кириллического алфавита и начать использовать латинский. Об этом заявил депутат Каныбек Иманалиев сегодня, 13 апреля, выступая на заседании республиканского парламента.

(сс)AndreiGarm Киргизия. Ущелье

«Кириллица — это наше интеллектуальное наследие и, естественно, мы будем пользоваться им. Но мы все равно должны будем перейти на латиницу, это требование времени и развития технологий», — пояснил он свою точку зрения.

Вместе с тем Каныбек Иманалиев признал, что госбюджет пока не располагает деньгами на претворение таких изменений в жизнь.

«Да, для перехода на латиницу нужны большие средства и, наверное, у нас их нет. Однако когда-то нам тоже следует перейти на латиницу, к 2030 — 2040 годам. И готовиться к этому нужно уже сейчас», — подытожил парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей статье «Курс на будущее: духовное возрождение», опубликованной 12 апреля 2017 года в государственной газете «Егемен Казахстан», заявил о том, что страна начинает процесс отказа от кириллического алфавита.

«Это связано с современными технологиями, средой и коммуникациями, также с особенностями процессов в обучении и науке 21-го века. Со школьной скамьи наши дети изучают английский язык и учат латинские буквы, поэтому для молодого поколения не должно возникнуть никаких трудностей и преград. До конца 2017 года с помощью ученых и обсуждения в обществе необходимо принять новый стандарт графики алфавита», — написал Назарбаев в своей статье.