Таллин, 13 апреля, 2017, 11:15 — ИА Регнум. В 2016 году в Эстонии было произведено 217 тысяч тонн молочной продукции, что на 4% больше, чем годом ранее. Об этом ИА REGNUM сегодня, 13 апреля, сообщили в министерстве сельской жизни (хозяйства) Эстонии. В то же время на 5,1% упали доходы молочных производителей от продаж — до 318,8 млн евро. С 2010 года добавленная стоимость в молочном секторе снижается, связано это с заметным падением экспорта и, как следствием, падением эффективности отрасли.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

Инвестиции в отрасль достигли 16-летнего минимума — 10,8 млн евро. Падение инвестиций за год составило более 30%. Чистая добавленная стоимость молочной отрасли упала в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 41% (31 млн евро). В целом молочный сектор эстонской экономики понес убытки в 4,7 млн евро. На экспорт было отправлено продукции на 144 млн евро, что на 3,3% ниже, чем в 2015 году и это худший показатель с 2010 года.

Тем не менее, в денежном выражении производство молочной продукции выросло за 2016 год на 1% — до 292,7 млн евро. Больше всего — молока (+15,7%) и квашенных молочных продуктов (+7,4%). Объясняется это ускорением инфляции в конце 2016 года.

Представитель министерства Таави Канд считает, что 2017 год станет переломным для негативного тренда в отрасли. Рост закупочных цен, вызванный инфляцией, поиски новых экспортных рынков, адаптация производителей к новым условиям уже отразились на росте продукции. Кроме того, по его словам, молочники Эстонии намерены резко увеличить инвестиции в отрасль в ближайшие пять лет — до 40−60 млн евро. В этом им поможет и государственная программа развития сельской жизни, выделяющая на эти цели 15 млн евро.

Один из путей выхода из кризиса — еще большая консолидация и укрупнение молочных хозяйтсв Эстонии за счет поглощения меньших. Официально в отрасли заняты 25 фирм-производителей и хозяйств. Однако более 70% всей молочной продукции в стране вырабатывают лишь пять из них.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, после введенного Россией эмбарго на молочные продукты эстонские молочники работают себе в убыток. Местные фермерские хозяйства сегодня выживают за счет евродотаций. По сравнению с показателями первого квартала 2014 года закупочные цены на молоко упали в Эстонии на 61%.

Отмечается, что на 33% закупочные цены на молоко в Эстонии упали из-за резкого падения экспортных закупочных цен — с прежних 41 евроцента до 25 евроцентов за литр (падение составило 40%).