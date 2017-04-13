Нью-Йорк, США, 13 апреля, 2017, 10:25 — ИА Регнум.



Jaguar MENA Автомобиль Jaguar F-PACE

Спортивный кроссовер Jaguar F-PACE стал победителем престижного конкурса World Car Awards 2017 в двух номинациях сразу: «Автомобиль года» и «Лучший автомобильный дизайн года». Об этом сообщает пресс-служба Jaguar.

Автомобиль британского бренда Jaguar Cars был впервые признан лучшим в конкурсе, который проходит в Нью-Йорке с 2003 года. Лауреаты премии были выбраны путем голосования 75 членов жюри из 24 стран.

Генеральный директор Jaguar Land Rover Ральф Шпет отметил, что присуждение премии модели F-PACE говорит о таланте и выдающейся работе команды производителя. Он добавил, что эта модель Jaguar является и самой практичной среди спорткаров бренда, и самой востребованной у покупателей.

Как сообщает AutoExpress, в финале конкурса Jaguar F-Pace соперничал с Audi Q5 и Volkswagen Tiguan. На премию за лучший дизайн претендовали кабриолет Mercedes-Benz S-Class и кроссовер Toyota C-HR.

Победителем в категории городских автомобилей стал электрокар BMW i3. Награду среди премиальных автомобилей получил Mercedes-Benz E-Class.

Porsche 718 Boxster/Cayman признан лучшим среди спорткаров, а обновленная Toyota Prius Prime названа наиболее экологичным транспортным средством. В 2016 году лучшим автомобилем года была признана модель Mazda MX-5.

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