Новосибирск, 13 апреля, 2017, 10:46 — ИА Регнум.

Монстрация в 2017 году пройдет по Красному проспекту Новосибирска. Власти города согласились пустить абсурдистское молодежное шествие в центр города. Творческая новосибирская молодежь соберется 1 мая возле Дома офицеров на Красном проспекте, где два года назад их заблокировала полиция, и в 12:00 часов организованной колонной продет до площади Ленина. Завершиться шествие фотосессией и короткой дискотекой на ступенях Новосибирского театра оперы и балета.

Анна Алябьева ИА REGNUM Монстрация -2016 в Новосибирске

В мэрии Новосибирска уже состоялось предварительное согласование мероприятия и пока что властям и творческой молодежи удалось найти общий язык в вопросе празднования Первомая в городе.

По словам председателя комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска Ирины Соловьевой, задача властей найти место всем.

«Помимо того, что это государственный праздник, есть много разных инициатив. Задача мэрии города Новосибирска сделать так, чтобы в городе было место разным инициативам, и для разного, скажем так, контингента жителей. В целом мне понравилось, что мы сегодня были заинтересованы в совместном диалоге, а не в том, чтобы решить, чье мероприятие важнее», — заявила Ирина Соловьева «Новосибирским новостям».

В 2017 году Монстрация запланирована в формате передвижной выставки-прогулки городской культуры. На удивление или нет, но в отличие от предыдущих двух лет, согласование молодежного шествия на 1 мая проходит весьма спокойно и даже, можно сказать, дипломатично. Политизация, которой шествие слега начинала обрастать некоторое время назад, понемногу отступила, и организаторы мероприятия и власти посмотрели, будем надеется, на Монстрацию как на веселое молодежное шествие, впрочем, так оно изначально и задумывалось, и большинством участников именно так и воспринимается. Где же еще талантливой молодежи показать свои творческие навыки и одновременно повеселиться 1 мая? Формат демонстрации уж точно такой яркости красок, мыслей и плакатов не подразумевает.

Отметим, что первая Монстрация прошла в Новосибирске в 2004 году и задумывалась она просто: каждый приходит со своим абсурдным лозунгом на официальную первомайскую демонстрацию. Организаторов официально не было, а потому и с властями Монстрация не согласовывалась. Идею новосибирцы переняли у группы «Свои». И во главе всей этой абсурдной по своей сути акции были Максим Нерода, Екатерина Дробышева и еще несколько человек, к ним присоединился и сегодняшний организатор мероприятия Артем Лоскутов.

Спустя два года, в 2006 году, Нерода и Дробышева вышли из состава негласных организаторов и у руля остался Лоскутов. С тех пор шествие под руководством Артема Лоскутова проходило ежегодно, правда, не без приключений, как говорится. В 2006 году сотрудники правоохранительных органов не дали колонне молодежи численностью около 400 человек, пришедших на традиционную Монстрацию, влиться в первомайскую демонстрацию, устраиваемую новосибирским обкомом КПРФ и Федерацией независимых профсоюзов. Впрочем, небольшой горстке монстрантов все же удалось пройти по Красному проспекту.

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В 2007 году монстрантам запретили двигаться в общей колонне. На следующий год молодежное шествие все же прошло по Красному проспекту. Но участников шествия по коридору из милиционеров отправили в Первомайский сквер. Там они водили хороводы, кричали, лазали по отключенному фонтану, играли в снежки и не мешали трудящимся, которые остались на площади Ленина.

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В 2010 году за Монстрацию Артем Лоскутов даже стал лауреатом Всероссийского конкурса в области современного визуального искусства «Инновация».

В 2013 году первомайские Монстрации прошли в ряде российских городов. В Новосибирске на необычную акцию вышли около двух тысяч человек, главным лозунгом акции стала фраза «Вперед в темное прошлое». Аналогичная акция прошла и в Ярославле. В Красноярске участники несли плакаты с лозунгами «Хей, хей, хей, к нам едет Саша Грей» и «Никиту Джигурду на царство», в Омске участники несли плакаты с надписями: «Это не совок» и «Зеленые человечки, заберите нас домой».

В 2014 году при согласовании шествия, по словам Артема Лоскутова, мэрия Новосибирска потребовала политизировать Монстрацию и перезаявить ее как демонстрацию. По замыслу Лоскутова, очередная, уже одиннадцатая Монстрация должна была начаться на площади Калинина, а закончиться — в аэропорту «Толмачево».

Особенно жарко было во время согласования Монстрации в 2015 году. Власти не захотели пускать монстрантов в центр города и предложили им провести свое первомайское шествие на набережную реки Оби.

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Монстранты, в свою очередь, пригласили принять участие в их мероприятии мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Артём Лоскутов за время согласования и борьбы за шествие по центру города даже отказывался от проведения шествия в Новосибирске ради присоединения к общегородской колонне. Правда, второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов отказал участникам Монстрации в возможности «влиться» в первомайское шествие профсоюзов. В результата, 1 мая 2015 года в Новосибирске прошла несогласованная Монстрация. На традиционном месте сбора монстрантов — в месте пересечения площади Калинина с Красным проспектом — собралось порядка 300−400 человек. Они планировали присоединиться к основной первомайской колонне, однако полиция заключила их в кольцо и не позволила этого сделать. В итоге Монстрация в сопровождении полиции все-таки отправилась по Красному проспекту, только в противоположную сторону — в сторону бывшего городского аэропорта. Дойдя до пересечения Красного проспекта и улицы Северной, колонна отправилась обратно и остановилась на месте первоначального сбора. Участники акции выкрикивали лозунги, фотографировались, водили хороводы, демонстрировали плакаты проходящим и прессе. Они предприняли попытку отправиться на площадь Ленина, где в это время проходил митинг с участием мэра Анатолия Локотя и губернатора области Владимира Городецкого, однако полиция воспрепятствовала этому. Столкновений между сотрудниками правоохранительных органов и участников акции не зафиксировано. Центральным лозунгом Монстрации в том году стала надпись на растяжке «Господи, прости». Артем Лоскутов предложил участникам акции разойтись и встретиться возле городской мэрии, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. До городской мэрии добрались не все. На площади перед мэрией собрались порядка 100−150 человек и с криками «Локоть, выходи», остались ждать мэра. Глава города к монстрантам так и не вышел и они разошлись ни с чем.

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Артём Лоскутов был арестован на десять суток за организацию несанкционированной акции и оштрафован на пять тысяч рублей. Международная правозащитная организация Amnesty International объявила Лоскутова «узником совести» и потребовала его немедленного освобождения.

Позже городские власти решили вернуть Монстрации первоначальный смысл и возглавить акцию.

«Есть хороший вариант снять проблему согласования шествия с полицией — включить Монстрацию в план городских мероприятий 1 мая на Красном проспекте. Таким образом, план всех первомайских событий будет у полиции задолго до проведения мероприятий, и это снимет все вопросы согласования шествия монстрантов. А содержательное наполнение этой художественной акции придумают сами участники проекта, как это и было всегда», — заявляла в мае 2015 года начальник городского департамента культуры Анна Терешкова.

Дальше-больше. Артём Лоскутов решил бороться за мандат депутата Законодательного собрания Новосибирской области. Он зарегистрировался кандидатом на праймериз Демократической коалиции (выборы в Заксобрание должны были пройти в Новосибирской области 13 сентября 2015 года). В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на заседании Общественного совета при мэрии 30 июня 2015 года, объяснил, почему в 2015 году новосибирские власти не согласовали Монстрацию. По его словам, это молодежное шествие входило в сценарий подготовки «оранжевой революции».

«…потому что Монстрация — она тоже в плане… ну, в этот сценарий она вписана. Молодежь, надо сказать, очень активно включают сюда — а, учитывая их финансовые возможности, их просто берут на работу. Ну, приглашают, предлагают работу, и они втягиваются сюда, собирают подписи — мне сегодня рассказывали, участники — непосредственно предложили 150 рублей за подпись. Ну, то есть, ставишь свою подпись — они 150 рублей. Это, вообще-то нарушение закона — если на этом поймать, то за этим следует не просто так аннулирование регистрации в ходе избирательного процесса, но и уголовное дело», — сделал тогда заявление Локоть, которое тут же растиражировали все известные региональные СМИ, что вызвало бурное обсуждение.

Летом 2015 года Анна Терешкова заявила, что в 2016 году участники Монстрации в Новосибирске могут не опасаться правоохранительных органов. По ее словам, шествие было включено в список городских мероприятий на год. В 2016 году Монстрация должна была пройти по привычному маршруту — от площади Калинина по Красному проспекту до площади Ленина, а потом далее до театра «Глобус». При этом, заявляла Терешкова, на проведение Монстрации в Новосибирске не повлияет недавнее заявление мэра Анатолий Локтя о готовящейся в городе «оранжевой революции».Правда, пока власти решали, куда отправить монстрантов, новосибирские православные активисты потребовали от мэра не только не поддерживать проведение Монстрации в городе, но и вообще запретить это шествие. Более того, пригрозили властям волнениями.

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В итоге организаторам и властям удалось найти компромисс — Монстрацию объединили с молодежным Всешествием, которое организовывала мэрия. Правда монстранты выстроились в отдельную колонну и, сохраняя дистанцию, прошли по улицам города. Главным лозунгом был — «Здесь вам не Москва». По словам Лоскутова, эту фразу сказал организаторам представитель мэрии, когда в очередной раз отказался согласовывать акцию.

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Оба шествия прошли по маршруту от театра Глобус до пл. Пименова. И стоит сказать, что горожанам, вообще было неважно, кто и с кем спорил и что запрещал — они пришли отметить Праздник весны и труда по-молодежному. И, судя по счастливым и довольным лицам большинства, это им удалось. Правда Лоскутову все же пришлось заплатить штраф — в согласовании массовой акции, которое было подписано руководителем департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анной Терешковой, не оказалось подписи мэра НовосибирскаАнатолия Локтя. В отношении Артема Лоскутова был составлен административный протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ — нарушение установленного порядка проведения шествия. Сегодня, когда политические страсти в регионе и городе слегка утихли, переговоры по Монстрации выглядят намного спокойнее. Правда, до 1 мая еще есть время и кто знает, как в этом году могут развернуться события.