Москва, 13 апреля, 2017, 10:14 — ИА Регнум. В мире прибавилось верующих людей. Шесть из десяти респондентов в мире или 62% считают себя людьми религиозными, в то время как четверть (25%) относят себя к нерелигиозным людям, и 9% опрошенных назвали себя атеистами. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир» и Gallup International/WIN.

Romir.ru Независимо от того, посещаю ли люди храмы или нет, считают себя религиозным человеком, нерелигиозным человеком, убежденным атеистом? (%)

Пять лет назад при проведении аналогичного опроса доля религиозных респондентов была немного ниже — 59%. Нерелигиозными тогда себя считали 23% опрошенных, а убежденными атеистами — 13%. То есть с ростом числа верующих и снижением доли атеистов можно говорить о том, что веры в мире за последние годы прибавилось.

Россия показала результаты, очень близкие к общемировым. Так, религиозными себя назвали 61% граждан РФ, нерелигиозными — 23%, а атеистами — 7%. В 2012 году в России в вопросе религиозности были получены следующие распределения: 55% религиозных, 26% нерелигиозных, 6% атеистов и 13% затруднившихся с ответом. Таким образом, можно констатировать, что и в России число верующих увеличилось.

Анализ среди различных конфессий показал, что больше религиозных людей проживают в странах, где широко распространен индуизм (91%) и буддизм (88%). Доля религиозных людей в католическом и мусульманском мире одинакова и составляет 78%. Чуть меньше респондентов из стран с православной религией назвали себя верующими — 74%. Самый низкий показатель по количеству верующих был получен среди иудеев — 45% при 47% нерелигиозных.

Согласно полученным результатам, страной с наибольшей долей религиозных граждан (98%) оказался Таиланд. Следом за ним в списке наиболее религиозных стран идут Нигерия (97%), Косово, Индия, Гана, Папуа Новая Гвинея, Кот-д'Ивуар (по 94%), Фиджи (92%), Армения (92%) и Филиппины (90%).

Традиционно высок уровень религиозности в небогатых, развивающихся странах, например, в Бразилии, Аргентине, Колумбии, Панаме, Румынии, Македонии, Боснии и Герцеговине, Бангладеш, где более 70% населения причисляют себя к религиозным людям.

В конце рейтинга традиционно расположился Китай, в котором более двух третей респондентов (67%) считают себя атеистами, что более чем вдвое больше, чем в любой другой стране. Еще 23% китайцев относят себя к нерелигиозным людям. В итоге, религиозными считают себя всего 9% жителей Китая.

Перед Китаем идут Швеция, Чехия и Великобритания, где 7 из 10 человек называют себя либо атеистами, либо нерелигиозными людьми: 18% и 55% соответственно в Швеции, 25% и 47% — в Чехии, 11% и 58% — в Великобритании. Высокая доля атеистов и нерелигиозных людей была также выявлена в Австралии, Эстонии, Бельгии, Дании, Германии Японии, Вьетнаме и Южной Корее.

Глобальный опрос Gallup International/WIN был проведен в рамках 40-го по счету проекта «Конец года» (End of the Year) в ноябре — декабре 2016 года. Всего опрошены более 66 тысяч человек в 68 странах мира. В каждой стране опрос проводился по национальной репрезентативной выборке. В России полевые работы проводился исследовательским холдингом Ромир по городской репрезентативной выборке среди 1000 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в России идет Великий пост, который начался 27 февраля. Согдасно опросам, пост не соблюдают 75% жителей России. При этом красить яйца и печь куличи собирается большинство граждан.

Напомним, в 2017 году самый главный праздник православных христиан Пасху будут отмечать 16 апреля.

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