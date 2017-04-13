Москва, 13 апреля, 2017, 09:27 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача крови

В Москве акции по сдаче крови пройдут в московских вузах с 17 по 28 апреля, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В городских поликлиниках в эти дни расскажут о важности безвозмездной сдачи крови.

Акции в столичных вузах состоятся в честь Национального дня донора, который будет отмечаться в России 20 апреля.

Желающих сдать кровь ждут в донорских пунктах Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) и еще в четырех вузах.

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Напомним, ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года, в России отмечается Национальный день донора. Этот день посвящен самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года утверждены новые правила награждения жителей Москвы званием почётного донора. Получить звание «Почётный донор Москвы» стало намного проще.

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