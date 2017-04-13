Санкт-Петербург, 13 апреля, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Один из неформальных лидеров общественного движения против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, призвал не верить слухам о том, что собор передадут церкви 12 июля, в день святых Петра и Павла. По мнению парламентария, распространение этих слухов в СМИ ставит целью деморализовать сторонников сохранения светского статуса собора.

Иван Смелов Исаакиевский собор, Петербург

Вечером 12 апреля агентство РБК со ссылкой на анонимные источники сообщило, что о передаче Исаакия якобы может быть объявлено 12 июля. В этот день «с визитом в Санкт-Петербург ожидается патриарх Кирилл <…> Патриарх всегда приезжает на этот праздник в город, чтобы возглавить службу в соборе святых Петра и Павла в Петропавловской крепости», отметил источник. При этом в РПЦ отказались комментировать эти предположения.

Борис Вишневский на своей странице в Facebook напомнил, что ранее в СМИ называлась дата 16 апреля, праздник Пасхи, к которому якобы Исаакий должен быть передан РПЦ. Однако уже понятно, что этого в ближайшие дни не произойдет. До сих пор в Смольный не поступила официальная просьба церкви о передаче ей собора.

«Друзья, не ведитесь на эти «утки». Их единственная цель — заставить нас нервничать, сеять панику и ослаблять волю к победе. Сейчас они панически боятся нашего референдума <…> так как знают, что большинство петербуржцев на нашей стороне. Поэтому наши оппоненты вновь запускают слухи и сплетни», — заявил Вишневский.

Напомним, городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга ранее зарегистрировала инициативную группу, требующую проведения общегородского референдума о судьбе Исаакиевского собора, храма Спаса-на-Крови и Петропавловского собора.

Как ожидается, вопрос референдума о судьбе Исаакиевского собора могут внести в повестку дня пленарного заседания петербургского Законодательного собрания 26 апреля.