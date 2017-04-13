Вашингтон, 13 апреля, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Северная Корея может провести в ближайшее время шестое по счету ядерное испытание, пишет газета The New York Times со ссылкой на экспертов.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Основываясь на снимках, полученных со спутников, эксперты сделали вывод о готовящихся испытаниях в провинции Хамгён-Пукто. Там специалисты зафиксировали «широкий спектр активности в районе горы Мантапсан».

Считается, что в этом районе Пхеньян проводит подземные ядерные испытания. Портал 38North.org, отслеживающий подобную деятельность (сайт относится к Американо-корейскому институту в структуре университета имени Джонса Хопкинса), пишет, что полигон Пхунгери «загружен и готов» к проведению нового испытания.

В частности, на этом объекте находятся «небольшие грузовики или трейлеры» и продолжается активность в районе командного пункта и административных зданий. Кроме того, потоки воды из северной части полигона за последние 10 дней уменьшились — идет ее откачка.

Аналитики заявили, что испытания могут быть приурочены к 105-й годовщине со дня рождения первого лидера страны Ким Ир Сена (1912−1994), которая будет отмечаться 15 апреля.

Ранее о возможности испытаний в ближайшее время нового типа ядерного устройства сообщала разведка Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля президент США Дональд Трамп получил доклад Совета по национальной безопасности, где говорится о возможных ответах Вашингтона на ядерную угрозу со стороны Пхеньяна. Одним из таких ответов является размещение на Корейском полуострове ядерного оружия.

По данным NBC News, в докладе приводился и столь радикальный вариант действий, как ликвидация северокорейского лидера Ким Чен Ына. Крайние меры предполагались на случай, если бы Вашингтону и Пекину не удалось прийти к соглашению о действиях по сдерживанию Пхеньяна.

Позже неожиданный маневр совершил американский атомный авианосец «Карл Винсон» (Carl Vinson) и возглавляемая им ударная группа. Шедшие из Сингапура по направлению к Австралии суда движутся теперь к Корейскому полуострову.

Отмечается, что в состав ударной группы входят два эсминца и один крейсер. На борту крейсера размещены управляемые ракеты, способные перехватить баллистические ракеты.