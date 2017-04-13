В США эксперты прогнозируют новые ядерные испытания в КНДР
Вашингтон, 13 апреля, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Северная Корея может провести в ближайшее время шестое по счету ядерное испытание, пишет газета The New York Times со ссылкой на экспертов.
Основываясь на снимках, полученных со спутников, эксперты сделали вывод о готовящихся испытаниях в провинции Хамгён-Пукто. Там специалисты зафиксировали «широкий спектр активности в районе горы Мантапсан».
Считается, что в этом районе Пхеньян проводит подземные ядерные испытания. Портал 38North.org, отслеживающий подобную деятельность (сайт относится к Американо-корейскому институту в структуре университета имени Джонса Хопкинса), пишет, что полигон Пхунгери «загружен и готов» к проведению нового испытания.
В частности, на этом объекте находятся «небольшие грузовики или трейлеры» и продолжается активность в районе командного пункта и административных зданий. Кроме того, потоки воды из северной части полигона за последние 10 дней уменьшились — идет ее откачка.
Аналитики заявили, что испытания могут быть приурочены к 105-й годовщине со дня рождения первого лидера страны Ким Ир Сена (1912−1994), которая будет отмечаться 15 апреля.
Ранее о возможности испытаний в ближайшее время нового типа ядерного устройства сообщала разведка Южной Кореи.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля президент США Дональд Трамп получил доклад Совета по национальной безопасности, где говорится о возможных ответах Вашингтона на ядерную угрозу со стороны Пхеньяна. Одним из таких ответов является размещение на Корейском полуострове ядерного оружия.
По данным NBC News, в докладе приводился и столь радикальный вариант действий, как ликвидация северокорейского лидера Ким Чен Ына. Крайние меры предполагались на случай, если бы Вашингтону и Пекину не удалось прийти к соглашению о действиях по сдерживанию Пхеньяна.
Позже неожиданный маневр совершил американский атомный авианосец «Карл Винсон» (Carl Vinson) и возглавляемая им ударная группа. Шедшие из Сингапура по направлению к Австралии суда движутся теперь к Корейскому полуострову.
Отмечается, что в состав ударной группы входят два эсминца и один крейсер. На борту крейсера размещены управляемые ракеты, способные перехватить баллистические ракеты.