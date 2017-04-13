Пекин, 13 апреля, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Главное таможенное управление КНР опубликовало доклад, согласно которому по итогам марта 2017 года внешнеторговый оборот Китая увеличился более чем на 18% и составил почти $337,3 млрд.

23yy.com Юань

Увеличение торгового оборота произошло на фоне роста объема экспорта, который увеличился на 16,4% и составил более $180,5 млрд, и импорта, который также продемонстрировал рост на $20,3%, остановившись на отметке в $156,7 млрд. Профицит торгового баланса составил почти $24 млрд, пишет «Чжунго синьвэнь».

По итогам I квартала 2017 года объем экспорта увеличился на 14,8%, импорт вырос на 31,1%. Таким образом, общий объем внешнеторгового оборота КНР увеличился на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом времени в 2016 году и составил $902,47 млрд.

Стремительный рост демонстрирует торговля России и КНР, китайские чиновники зафиксировали рост экспорта китайских товаров в РФ в объеме 30%, импорт российских товаров увеличился почти на 44%.

Объем внешнеторгового оборота России и Китая по итогам I квартала превысил отметку в $13,3 млрд. Главными торговыми партнерами КНР по-прежнему остаются США, Германия, Великобритания, Франция, Индия и Россия.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по итогам февраля 2017 года объем экспорта китайских товаров сократился на 1,3%, импорт увеличился на 38,1%.