Рим, 13 апреля, 2017, 07:48 — ИА Регнум.

Власти Рима собрали в фонтане Треви за 2016 год монет более чем на 1,4 млн евро, пишет итальянская газета La Repubblica.

Eirym Италия. Рим. Фонтан Треви

Монеты бросают туда туристы — по поверью, монетку надо бросить, стоя к фонтану спиной. Тогда вернешься в Рим снова. Треви — самый большой фонтан в Италии, его ширина 20 метров.

В 2013 году, когда были опубликованы последние подсчеты, сумма составила 1,3 млн евро. В основном туристы кидают в него евро, доллары и иены. В последнее время в нем все больше австралийских долларов.

Находили в фонтане и необычные вещи — медальоны с изображением папы римского и Девы Марии, а также ключи, замки, браслеты, солнцезащитные очки в огромных количествах и даже вставные челюсти.

Все средства власти города передадут католической благотворительной организации Caritas, они будут потрачены на проект бесплатного супермаркета и столовые для малоимущих семей, а также приюты для нищих.