В римском фонтане за год собрали монет более чем на 1 млн евро
Рим, 13 апреля, 2017, 07:48 — ИА Регнум.
Власти Рима собрали в фонтане Треви за 2016 год монет более чем на 1,4 млн евро, пишет итальянская газета La Repubblica.
Монеты бросают туда туристы — по поверью, монетку надо бросить, стоя к фонтану спиной. Тогда вернешься в Рим снова. Треви — самый большой фонтан в Италии, его ширина 20 метров.
В 2013 году, когда были опубликованы последние подсчеты, сумма составила 1,3 млн евро. В основном туристы кидают в него евро, доллары и иены. В последнее время в нем все больше австралийских долларов.
Находили в фонтане и необычные вещи — медальоны с изображением папы римского и Девы Марии, а также ключи, замки, браслеты, солнцезащитные очки в огромных количествах и даже вставные челюсти.
Все средства власти города передадут католической благотворительной организации Caritas, они будут потрачены на проект бесплатного супермаркета и столовые для малоимущих семей, а также приюты для нищих.