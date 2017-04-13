Советская Гавань, Хабаровский край, 13 апреля, 2017, 07:43 — ИА Регнум.

Следственный комитет в Хабаровском крае проверяет, почему детям-сиротам в Советской Гавани выделено жилье с грибком и плесенью, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Петров Дом по улице Советской в Советской Гавани гниет изнутри

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Недостроенное здание на улице Советской в городе Советская Гавань простояло под дождем, ветром и морозом, по подсчетом местных жителей, лет 20. Потом недострой решили включить в краевую программу, ориентированную на обеспечение жильем детей-сирот, выпускающихся из детских домов и интернатов.

Здание достроили. Но, видимо, застройщик то ли торопился, то ли не учел того, что за два десятилетия здание насквозь отсырело, то ли решил существенно сэкономить. В результате через некоторое время после того, как бывшие детдомовцы получили ключи от новеньких квартир и начали обустраиваться, из стен, потолков, полов полезли грибок и плесень.

«Следственным комитетом сейчас проводится проверка. По ее итогам будет дана оценка как некачественно проведенному ремонту дома, так и действиям ответственных должностных лиц», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае уже случались скандалы, связанные со строительством жилья для детей-сирот. Несколько уголовных дел были возбуждены в отношении высокопоставленных чиновников регионального Минстроя в связи со строительством жилого комплекса «Твердохлебово», где должны были получить квартиры выпускники детских домов.