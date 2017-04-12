Вашингтон, 13 апреля, 2017, 00:58 — ИА Регнум.

Президент США Дональд Трамп забрал назад свои недавние слова о том, что НАТО является устаревшей организацией, передаёт телеканал ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Отмечается, что своё мнение глава Белого дома изменил после того, как Североатлантический альянс якобы начал активнее бороться с терроризмом.

«Я говорил, что она устаревшая. Она больше не является устаревшей», — заявил президент США.

Дональд Трамп также выразил благодарность генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и государствам — членам альянса за поддержу ракетного удара США по авиабазе сирийских войск «Шайрат».

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Напомним, в январе этого года Дональд Трамп заявлял, что НАТО было создано «много-много лет назад» и потому сильно устарело. По его словам, это указывает и тот факт, что альянс не отвечает на один из главных вызовов безопасности в современном мире: терроризм. Кроме этого, Трамп констатировал, что страны — члены альянса не возмещают расходов, которые тратят на них США.

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