Трамп забрал свои слова о том, что НАТО — устаревшая организация
Вашингтон, 13 апреля, 2017, 00:58 — ИА Регнум.
Президент США Дональд Трамп забрал назад свои недавние слова о том, что НАТО является устаревшей организацией, передаёт телеканал ABC News.
Отмечается, что своё мнение глава Белого дома изменил после того, как Североатлантический альянс якобы начал активнее бороться с терроризмом.
«Я говорил, что она устаревшая. Она больше не является устаревшей», — заявил президент США.
Дональд Трамп также выразил благодарность генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и государствам — членам альянса за поддержу ракетного удара США по авиабазе сирийских войск «Шайрат».
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Напомним, в январе этого года Дональд Трамп заявлял, что НАТО было создано «много-много лет назад» и потому сильно устарело. По его словам, это указывает и тот факт, что альянс не отвечает на один из главных вызовов безопасности в современном мире: терроризм. Кроме этого, Трамп констатировал, что страны — члены альянса не возмещают расходов, которые тратят на них США.
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