Москва, 13 апреля, 2017, 00:31 — ИА Регнум. В дальнейшем российско-американские отношения будут развиваться в русле холодного диалога при неприятии сторонами ключевых позиций друг друга. Об этом заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Стороны холодны. Они не исполнены взаимного недоверия. Но диалог начался. Это две мировые державы. Он обязательно будет идти, он не может не идти — сам Тиллерсон говорит, что мы не можем иметь этот уровень отношений, будучи двумя главными ядерными державами», — заявил Кургинян.

«Значит, пока что будет продолжаться вот такой спокойный холодный диалог при абсолютном неприятии по ключевым позициям… и при желании найти какие-то (некоторые) взаимные точки принятия», — подчеркнул он.

Политолог напомнил, что в ходе переговоров госсекретарь США Рекс Тиллерсон не стал настаивать на ультиматуме «либо вы с нами, либо вы с Ираном и Сирией». Он пробовал настаивать по вопросу Асада, однако глава МИД России Сергей Лавров ответил, что «мы эту позицию не разделяем».

В то же время в ходе переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Москва может вернуться к действию Меморандума о безопасности полетов над Сирией — по доброй воле российской стороны, но при условии, что будет подтверждена изначальная цель действий военно-воздушных сил американской коалиции и ВКС РФ в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подчеркнул эксперт.

В свою очередь, заявления президента России Владимира Путина в интервью телеканалу «Мир» о том, что российско-американские отношения деградировали даже серьезнее, чем при Бараке Обаме, является очень жёстким заявлением, отметил Кургинян. Кроме того, он прямо сказал, что в Сирии рассматривает два варианта — либо удар по боевым складам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), либо это постановка, и других вариантов российский президент не рассматривает.

«По ключевым проблемам зафиксированы диаметрально противоположные позиции», — констатировал Кургинян.

«Люди обменялись позициями, они обменялись ими на высоком уровне холодности, но любой такой разговор лучше, чем его отсутствие», — подчеркнул лидер «Сути времени».

Тем не менее, по его мнению, каким-то образом выстраивать отношения надо, главное же — чтобы «не действовал человеческий фактор взаимного неприятия, который может подействовать дополнительно».

В этом плане тяжелое впечатление на политолога произвело высказывание президента США Дональда Трампа о том, при каких обстоятельствах он сообщил новость об ударе по Сирии председателю КНР Си Цзиньпину.

«По поводу удара — сказал во время того, как он ел шоколадный торт во время десерта, и это был потрясающий торт, лучший, который он ел в своей жизни. Мне кажется, в этом есть неподобающий ни возрасту, ни статусу вызывающий инфантилизм. И это тревожно. Более тревожно, чем сами переговоры», — подчеркнул Кургинян.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии в провинции Хомс, утверждая, что с него войска, лояльные Башару Асаду, в начале апреля якобы нанесли химическую атаку в провинции Идлиб. При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти.