Москва, 13 апреля, 2017, 00:16 — ИА Регнум.

Заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносов Андрей Сидоров считает, что, несмотря на деградацию российско-американских отношений, избрание президентом США Дональда Трампа — «это подарок для России». Об этом Сидоров заявил сегодня, 12 апреля, в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM

Сидоров напомнил, что избрание президентом США Хиллари Клинтон стало бы катастрофой для России, так как Москва получила бы против себя единый Запад, который без каких-либо колебаний начал бы открытую агрессию против Сирии и ввел бы бесполетную зону над этой страной в обход Совета Безопасности. «Томагавки» Трампа в этом смысле менее опасны, считает Сидоров.

По сути, избрание Трампа, которое в какой-то степени раскололо Запад, дает России пространство для маневра и возможность провести президентские выборы, считает Сидоров. Он напомнил, что обычно в период выборов Россия подвергается гибридной атаке Запада для дестабилизации нашей страны.

Также Сидоров заявил, что по большому счету Соединенным Штатам Америки от России нужны три вещи: вопрос о стратегических наступательных вооружениях, борьба с терроризмом, нераспространение ядерного оружия. Остальные вопросы международной, а тем более региональной повестки дня Вашингтон с Москвой обсуждать не хочет и не будет.

По мнению Сидорова, в данный момент Трамп становится заложником американского истеблишмента и не может в полной мере реализовать свою предвыборную программу. Дело в том, что этот истеблишмент в большинстве своем демократический и реализовывает те программы, которые должны были реализовываться под программу Клинтон. В связи с этим администрация Трампа не держит четкий внешнеполитический вектор, а «скачет» из стороны в сторону.

По мнению Сидорова, прошедшие сегодня в Москве переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном свидетельствуют о том, что наметился определенный путь на некоторое восстановление российско-американских отношений.

Но Сидоров уверен, что при нынешнем раскладе сил в Вашингтоне никакие договоренности с Россией достигнуты не будут.