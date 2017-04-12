Берлин, 12 апреля, 2017, 23:38 — ИА Регнум.

12 апреля на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран первый матч ¼ финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» (Мадрид). Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «сливочных».

Realmadrid.com Криштиану Роналду

На экваторе первого тайма чилийский хавбек Артуро Видаль открыл счет ударом головы после подачи Тьяго Алькантары с углового флажка — 1:0.

В дебюте второго тайма португальская звезда Криштиану Роналду сравнял счет, замкнув прострел Даниэля Карвахаля с правого фланга — 1:1.

На 77-й минуте Роналду оформил дубль после ассиста Марко Асенсио — 1:2.

Статистика матча («Бавария» / «Реал»)

Удары 9/19

Удары в створ 3/12

Владение 44%/56%

Фолы 10/7

Для прохода в следующую стадию турнира «сливочным» осталось не проиграть в ответном матче.

Составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Лам, Алаба, Мартинес, Боатенг, Алькантара, Рибери, Роббен, Мюллер, Видаль, Алонсо.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Бензема, Бейл, Роналду.

Главный арбитр матча: Никола Риццоли.

Предупреждения: Кроос — 45, Карвахаль — 45, Алонсо — 47, Мартинес — 58, Видаль — 90.

Удаления: Мартинес — 61.

Голы: Видаль 25 — 1:0, Роналду 47 — 1:1, Роналду 77 — 1:2.