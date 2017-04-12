«Реал» одержал волевую победу над «Баварией»
Берлин, 12 апреля, 2017, 23:38 — ИА Регнум.
12 апреля на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран первый матч ¼ финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» (Мадрид). Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «сливочных».
На экваторе первого тайма чилийский хавбек Артуро Видаль открыл счет ударом головы после подачи Тьяго Алькантары с углового флажка — 1:0.
В дебюте второго тайма португальская звезда Криштиану Роналду сравнял счет, замкнув прострел Даниэля Карвахаля с правого фланга — 1:1.
На 77-й минуте Роналду оформил дубль после ассиста Марко Асенсио — 1:2.
Статистика матча («Бавария» / «Реал»)
Удары 9/19
Удары в створ 3/12
Владение 44%/56%
Фолы 10/7
Для прохода в следующую стадию турнира «сливочным» осталось не проиграть в ответном матче.
Составы на матч:
«Бавария»: Нойер, Лам, Алаба, Мартинес, Боатенг, Алькантара, Рибери, Роббен, Мюллер, Видаль, Алонсо.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Бензема, Бейл, Роналду.
Главный арбитр матча: Никола Риццоли.
Предупреждения: Кроос — 45, Карвахаль — 45, Алонсо — 47, Мартинес — 58, Видаль — 90.
Удаления: Мартинес — 61.
Голы: Видаль 25 — 1:0, Роналду 47 — 1:1, Роналду 77 — 1:2.