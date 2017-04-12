Москва, 12 апреля, 2017, 23:13 — ИА Регнум.

Россия в Сирии не ставит своей целью сохранение на своих постах ни президента Башара Асада, ни кого-то другого, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Пресс-конференция по итогам российско-американских переговоров. Москва, 12 апреля 2017 года

«Мы не делаем ставку на какую-то персону: ни на президента Асада, ни на кого-то другого», — подчеркнул глава МИД России.

По мнению Сергея Лаврова, для урегулирования ситуации в Сирии нужно не менять персонажи на политической сцене, а устроить сирийское государство так, чтобы оно было демократическим и светским.

Глава МИД России считает, что в таком государстве все этнические, конфессиональные группы должны чувствовать себя защищенными и справедливо представленными в органах власти.

Сергей Лавров подчеркнул, что в этом случае «вопросы судьбы отдельных личностей будут решаться гораздо более эффективно, без каких-либо трагических последствий для государства, для страны, для народа».

С другой стороны, министр иностранных дел России особо отметил, что свержение существующего в Сирии режима может обернуться поражением в борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).