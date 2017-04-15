* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 15 апреля, 2017, 05:05 — ИА Регнум.



Jordi Bernabeu Farrús Война в Сирии

Применение неустановленными силами 4 апреля химического оружия в Сирии и ракетный удар США, обвинивших в химической атаке сирийские правительственные войска, значительно усилили напряженность в регионе. Каковы возможные варианты развития событий вокруг Сирии, рассматривает в своей статье военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Судя по поступившей информации, отравляющее вещество, примененное в Идлибе, относится к классу нервно-паралитических. Но установить принадлежность боеприпаса и проследить его путь к точке применения гораздо сложнее. Не говоря уже о том, что объективное расследование, о необходимости которого сразу заявила российская сторона, скорее всего не будет проведено. Нельзя исключить даже возможность инсценировки или провокации, подготовленной при участии тайной антиасадовской группировки в самих сирийских правительственных войсках.

Тем скандальнее выглядит ситуация с практически моментальным нанесением удара американцами, которым «все сразу стало ясно». И хотя до цели долетели не все выпущенные ракет, удар можно считать достаточно тяжелым. Прежде всего, выиграли от него боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее неоднократно атаковавшиеся сирийской правительственной авиацией.

Остановка Россией действия меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов является пока единственным ответом, предполагающим возможность уничтожения самолетов, угрожающих российским ВКС или сирийским правительственным войскам. Таким образом, риск перерастания конфликта в глобальную войну очень велик. И удар можно считать нанесенным по авторитету России, ведь нежелание российского руководства способствовать распространению конфликта может быть представлено недругами как признак слабости.

Подробности в статье «Ракетный удар США по сирийской армии: что делать России?»

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