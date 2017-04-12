Москва, 12 апреля, 2017, 21:46 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Флаг

Мнение Белого дома по ситуации в Сирии заключаются в том, что режим Башара Асада в Сирии подходит к концу, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По словам Тиллерсона, режим Асада идет к финалу из-за своего поведения и войны, продолжающейся несколько лет.

«Наша позиция состоит в том, что режим Асада близится к завершению, они сами в этом виноваты своим поведением и многолетней войной», — заявил Рекс Тиллерсон.

При этом госсекретарь США выразил пожелание, чтобы Россия «помогла понять Асаду эту реальность».

Отметим, переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона продолжались пять часов.

Беседа президента России Владимира Путина с Лавровым и Тиллерсоном проходила в течение двух часов.