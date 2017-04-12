Вена, 12 апреля, 2017, 19:49 — ИА Регнум. Из австрийского городского парка похитили несколько десятков ульев, в которых находилось около 1 млн пчел, 12 апреля сообщает Associated Press.

Пчелы строят соты

Жители города Эбрайхсдорф, расположенного к югу от Вены, случайно обнаружили пропажу пчел и сообщили об этом в полицию.

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Сотрудники полиции заявили, что не удалось установить, когда были похищены улья. Это могло произойти в любое время, начиная с конца марта.

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Размер ущерба составляет около $16 тыс., заявил пчеловод Хорст Прейзл. Прейзл добавил, что ущерб является неисчислимым «с точки зрения потерянных лет работы».