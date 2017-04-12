Тегеран, 12 апреля, 2017, 19:22 — ИА Регнум. В Иране 196 человек зарегистрировались в качестве кандидатов в президенты исламской республики, сообщает агентство ISNA, ссылаясь на главу Штаба по проведению выборов Али Асгара Ахмади.

Hamid Najafi Высеченная в скале Бехистун статуя Геракла. Иран

По информации агентства, кандидатами в президенты Ирана зарегистрированы 189 мужчин и восемь женщин.

Самым старшим кандидатом стал 82-летний стоматолог.

Кроме того, в качестве кандидата в президенты исламской республики зарегистрировался и бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этот шаг бывшего президента расценен как вызов авторитету верховного лидера Ирана аятолле Али Хаменеи, приказавшего ему не выставлять свою кандидатуру.

Регистрация кандидатов на пост президента Ирана началась 9 апреля и продлится пять дней. После этого кандидаты должны пройти проверку Совета стражей конституции Ирана.

Напомним, президентские выборы в Иране должны состояться 19 мая 2017 года.