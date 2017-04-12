Москва, 12 апреля, 2017, 18:59 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу в Кремле с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин принимает в Кремле госсекретаря США Тиллерсона и министра иностранных дел России Лаврова», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тиллерсон прибыл в Москву накануне с официальным визитом. Сегодня он провел пятичасовые переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

До этого момента не было известно, состоится ли встреча Путина с Тиллерсоном, но все-таки она состоялась.