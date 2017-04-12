Москва, 12 апреля, 2017, 18:41 — ИА Регнум.



Platon.ru Система «Платон»

«В соответствии с поручением председателя Госдумы Вячеслава Володина сейчас формируется рабочая группа из представителей комитета Госдумы по транспорту и строительству и Предпринимательской платформы партии «Единая Россия», которая займется контролем исполнения поручений, данных председателем Правительства Дмитрием Медведевым по итогам встречи с представителями автоперевозчиков 23 марта и связанных с деятельностью системы «Платон». Об этом сообщил заместитель секретаря Генерального совета Партии «Единая Россия», депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«Группа займется мониторингом ситуации, а также аккумулирует всю информацию и предложения, которые предоставили депутаты фракции «Единой России» по результатам встреч с представителями грузоперевозчиков в регионах страны во время последней региональной недели», — отметил Евгений Ревенко.

Депутат также сообщил, что по данным Минтранса России, в ведомстве уже проработан упрощенный порядок предоставления малому и среднему бизнесу — пользователям системы «Платон» — льгот по транспортному налогу.

Напомним, 23 марта Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок, которая прошла на площадке партии «Единая Россия».

Премьер-министр выступил за то, чтобы продлить действие экспериментальной системы взимания платы за проезд большегрузов «Платон».

Также по итогам данной встречи был дан ряд поручений. В частности, ФНС России было поручено обеспечить в упрощенном порядке предоставление льгот по транспортному налогу юридическим и физическим лицам; Минтрансу России, Минэкономразвития России, Минфину России проработать вопрос и представить предложения о применении скидок при расчете размера платы в системе «Платон» в увязке с величиной фактического пробега транспортного средства по федеральным трассам; Минтрансу и Минюсту — представить предложения по совершенствованию системы весогабаритного контроля транспортных средств.

Также Минтрансу России поручено направить средства, поступающие в федеральный бюджет от системы «Платон» в 2017 году, на развитие и восстановление сети автомобильных дорог федерального значения и обеспечение дорожной деятельности, и другие поручения.