Копенгаген, 13 апреля, 2017, 00:35 — ИА Регнум.



Флаг Дании

Сегодня законодательная база Дании не позволяет запретить строительство российского газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах страны. Однако Копенгаген может остановить проект по экологическим вопросам. Как объяснил в интервью ИА REGNUM доцент СПбГУ (кафедра экологической геологии), кандидат геолого-минералогических наук Иван Подлипский, основываясь на опыте существующий практики, по экологической теме в реализации всего проекта может быть отказано на основании несоответствия всего лишь одного даже чисто формального требования.

По словам эксперта, во всем мире система нормирования в проектировании и строительстве основывается на том, как обоснована допустимость реализации того или иного вида деятельности. Делается это путем подтверждения того, что деятельность действительно соответствует как международному законодательству, так и национальному.

«При условии полного соответствия проект допускается к реализации, при частичном несоответствии — отправляется на доработку по выставленным замечаниям принимающей комиссии. В связи с этим даже несоблюдение одного из существующих требований по применяемым материалам, технологиям прокладки, методам эксплуатации, а также любым, иногда даже формальным требованиям к содержанию пояснительной части проектной документации является основанием для отказа в реализации проекта», — обратил внимание Подлипский.

Он также отметил, что степень соответствия или несоответствия проекта устанавливается, как правило, в процессе процедур, которые определяются международным и национальным законодательством. К примеру, в России — это институт государственной градостроительной и/или экологической экспертизы проектной документации. Экспертами же являются аттестованные эксперты в различных областях.

ИА REGNUM ранее сообщало, что датское правительство планирует внести поправки в законодательство, на основании которых строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах страны станет невозможным. На следующий день в министерстве энергетики страны заявили, что поддерживают стратегию Европейского союза в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Так, Копенгаген будет на одной стороне с ЕК в вопросе предложения новых правовых актов Евросоюза по подводным трубопроводам. Дания также будет поддерживать ЕК в намерении запросить мандат от Европейского совета для ведения переговоров по заключению соглашения с РФ.

Несмотря на это, сегодня, 12 апреля, глава направления разрешительной документации Nord Stream 2 Саймон Боннел заявил, что примерно через год, в начале второго квартала 2018 года, предприятие Nord Stream 2 должно приступить к строительству газопровода «Северный поток — 2». Боннел рассчитывает, что компания получит все разрешения от государств, через территориальные воды которых пройдет маршрут второго трансбалтийского газопровода, к концу первой четверти следующего года.