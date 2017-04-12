Москва, 13 апреля, 2017, 02:20 — ИА Регнум.

Ряд турецких газет (Milliyet, Mynet Haber и другие) сообщают, что в рамках программы при поддержке ЕС и ООН турецкое правительство в течение двух лет планирует очистить от мин границы с Арменией, Ираном и Азербайджаном. Как это разминирование может способствовать нормализации отношений во всем регионе, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

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Реакция Еревана и Баку на сообщения о возможном разминировании участка турецко-армянской границы была заинтересованной и противоположной в оценках. Возможность нормализации и укрепления отношений между Арменией и Турцией могла бы принести большую экономическую выгоду.

Первые сообщения о начале разминирования на границах Турции с Арменией и Ираном появились еще в 2014 году (Ереван в то время вел переговоры в рамках программы «Восточное партнерство»). Однако в последний момент армянский президент Серж Саргсян заявил, что Армения намерена вступить в Таможенный союз, и проект по разминированию турецко-армянской границы был свернут.

Но в последнее время, в связи с изменениями по сирийскому вопросу, вероятно, возникла возможность продолжения диалога. Эта возможность подкреплена и мнением главы российского МИД. «Когда Ереван и Анкара сядут все-таки за стол переговоров, Россия будет готова оказать им самое активное содействие, — подчеркнул Сергей Лавров. — Разумеется, мы бы только приветствовали, чтобы армяно-турецкий участок внешней границы ЕАЭС был открыт для свободного перемещения людей, товаров и услуг. Это, без сомнения, пойдет на пользу региону в целом».

При этом Баку настаивает на «блокаде Армении» в ущерб открывающимся возможностям потепления армяно-турецких отношений.

Подробный анализ читайте в статье: «Турция начала разминирование границы с Арменией»

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