Астана, 12 апреля, 2017, 18:12 — ИА Регнум.



E-event.kz Анар Фазылжан

О грядущем переходе казахской письменности с кириллицы на латиницу объявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей статье под названием «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» («Курс на будущее: духовное возрождение»), опубликованной сегодня, 12 апреля, в газете «Егемен Казахстан».

О механизмах реализации инициативы президента корреспондент ИА REGNUM поговорил с одним из лингвистов-разработчиков нового варианта алфавита, кандидатом филологических наук, заместителем директора Института языкознания имени Байтурсынова Анар Фазылжан.

ИА REGNUM: Существует множество вариантов алфавитов, основанных на латинице, для тюркских языков. Самыми популярным из них считаются два: первый был разработан в СССР для тюркских народов, а второй — современный турецкий алфавит, который был подготовлен в период руководства Мустафы Кемаля Ататюрка. Какой вариант может принять Казахстан в качестве единого стандарта казахского алфавита в новой графике?

Целая нация хочет выбрать себе новый алфавит. И вряд ли будет использован алфавит, разработанный для какого-либо другого языка или государства. Каждый язык глубоко специфичен, и что интересно, каждый язык специфичен в каждом отрезке времени. Наш Институт языкознания с ноября 2013 по 2015 год занимался этим вопросом и уже разработал несколько вариантов национального алфавита казахского языка. Вопрос в том, что нужно выбрать из них один единственный, который будет общенациональным. Каждый язык уникален, поэтому это будет уникальный вариант.

Алфавит должен служить для того, чтобы за короткое время, не тратя очень много энергии, закодировать устную речь в письменную. Законсервировать ее, чтобы письменная речь могла служить не только этому отрезку времени, а была понятна и следующим поколениям, чтобы через несколько лет люди могли понять и прочитать мысли своих предшественников. То есть это мощная система кодировки, и она разрабатывается для отдельного языка специально, причем специалистами, а не любителями.

ИА REGNUM: Насколько продуманным было заявление о переходе казахской письменности на латиницу? Каких последствий можно ожидать от этого шага?

Я люблю приводить в пример атомную энергию: если правильно ее использовать — это энергия, а если неправильно — это оружие. В любом вопросе подход одинаковый — либо ты делаешь во вред, либо на пользу. Объективно говоря, латиница сама по себе не имеет ни положительного, ни отрицательного влияния. Сама по себе латиница есть и все. А если ты используешь ее правильно и организуешь этот вопрос, то, конечно, ты получишь дивиденды. Я думаю, если мы этот процесс правильно организуем, наш язык получит большие дивиденды. В виде чего? В виде того, что мы можем возобновить иммунный механизм языка, который сокрыт в фонетической адаптации иноязычного слова.

ИА REGNUM: В одном из интервью вы уже затрагивали вопрос адаптации слов в казахском языке. В частности говорили о том, что кириллица мешала этому процессу.

Да, сейчас, несмотря на то, что у нас есть определенная доля англоязычных граждан, какая-то часть молодежи говорит на английском языке, все равно многие слова входят в наш язык, преломляясь через русскую орфографию и орфоэпию. То есть сначала они преломляются в русском языке, пишутся и произносятся по-русски, а потом уже входят в наш язык. И с каждым годом количество таких слов в нашем словаре растет и будет расти, и в скором времени велика вероятность превалирования иноязычных слов. А если мы будем писать их на произносительный лад своего языка по кириллице, это вызовет огромный шквал недоумения, и казахи не будут это воспринимать. Проблема не в алфавите, проблема в стереотипе, который этот алфавит сформировал. Сама кириллица как алфавит — она очень совершенна. Это очень красивый и мощный алфавит. Возможности кириллицы ничем не отличаются от возможностей латиницы, их даже больше в ней. Однако если мы перейдем на латиницу, мы начнем писать иноязычные слова на казахский лад, как это было раньше. Во всех развитых и жизнеспособных языках есть такой механизм. Наши предки всегда восстанавливали этот механизм и поддерживали, и мы тоже должны сейчас.