Тирасполь, 12 апреля, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Верховный совет Приднестровья принял 12 апреля во втором окончательном чтении законопроект об использовании в ПМР российского флага наравне с приднестровским. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе приднестровского парламента, государственный флаг РФ будет размещаться на зданиях и в помещениях государственных органов и органов местного самоуправления, а также в рамках проведения официальных мероприятий.

Wanwa Российский флаг

Законом определено и месторасположение флагов ПМР и РФ: красно-зеленый приднестровский стяг — с левой стороны, российский триколор — с правой.

Еще одним положением закона устанавливается административная ответственность за нарушение этого порядка, а также за надругательство над флагами иностранных государств.

В пояснительной записке к закону говорится, что «государственный флаг России вызывает у приднестровского народа стойкую ассоциацию с российским государством, многонациональным народом России, частью которого ощущает себя многонациональный народ Приднестровья, и такая ассоциация имеет прочную историческую основу».

В законе подчеркивается, что использование российского флага наряду с приднестровским символизирует приверженность приднестровцев «единению и стремлению к воссоединению с Российской Федерацией». При этом в документе подчеркивается, что использование российской символики не повлияет на статус флага ПМР и символизирует «укрепление приднестровской государственности и ознаменование нового этапа интеграции ПМР с Россией».