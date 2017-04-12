Степанакерт, 12 апреля, 2017, 16:43 — ИА Регнум. ВВП Нагорно-Карабахской Республики (Республика Арцах) в 2016 году увеличился на 9,2% — до 229,7 млрд драмов (порядка $480 млн). ВВП на душу населения по текущим ценам составил $3 282 вместо $3 021 годом ранее. Об этом сообщил 12 апреля журналистам глава Нацстатслужбы республики Карен Нерсисян.

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По его словам, объем промышленного производства в 2016 году увеличился на 9,7% и составил 59 млрд драмов (порядка $123 млн). Горнорудная промышленность увеличилась на 39,2%, перерабатывающая промышленность сократилась на 8,5%, производство электроэнергии, газа и пара увеличилось на 10,8%.

На горнорудную промышленность приходится 19% от всего производства республики, на перерабатывающую промышленность — 33,8%, производство электроэнергии, газа и пара — 36%.

Объем продукции сельского хозяйства в 2016 году составил порядка $142 млн, что по сопоставимым ценам больше показателя 2015 года на 7,4%, в основном, благодаря росту в сфере растениеводства. Производство злаковых составляет 31,2% от всего объема сельхозпродукции, мяса — 26,4%, молока — 15%. По сравнению с 2015 годом, объем животноводства сократился.

Объем строительства сократился на 9%, 30,4% всего объема приходится на сферу государственного строительства.

Объем внешней торговли республики составил $338 млн, в том числе экспорт составил $81,1 млн, а импорт — $257 млн. Отрицательное сальдо внешней торговли составило $175,8 млн. Объем внешней торговли за год вырос на 7,4%. Пи этом экспорт увеличился на 30,6%, импорт — на 1,7%.

Объем внутренней торговли по сопоставимым ценам сократился на 12,6%, а объем услуг увеличился на 3,7%.

За год в республике зафиксирована дефляция потребительских цен в размере 1,4%. Денежные доходы населения возросли на 3,6%, расходы — на 3,3%.

Средняя зарплата в частном секторе увеличилась на 1,1% — до 152,7 тыс. драмов (порядка $318), в государственном секторе — на 2%, до 171,4 тыс. драмов (порядка $357).

Доходы консолидированного бюджета республики сократились на 1,8%, составив порядка $72 млн или 14,7% ВВП.

В 2016 году число родов составило 2471, а умерших — 1222. Естественный прирост составил 1249 человек.